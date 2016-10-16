القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما للحوثيين غربي تعز وتقتل 4

تمكنت القوات الحكومية اليمنية اليوم الاحد من صد هجوم للميلشيات الحوثية علي مدينة تعز جنوب غربي البلاد وقتلت 4 عناصر من هذه الميليشيات.

صرح بذلك اللواء خالد فاضل قائد محور تعز، مشيرا الى ان مجموعة من عناصر المليشيات الانقلابية – علي حد تعبيره – شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية في جبل الخضر بمديرية جبل حشبي غربي مدينة تعز في محاولة لاختراقها، وأن القوات الحكومية استطاعت صد الهجوم الذى كان الهدف منه اختراق مواقع القوات في الجبهة الغربية وأجبرتهم على التراجع بعد مواجهات عنيفة جرت بين الجانبين.

وأضاف في تصريح صحفي له اليوم إن العملية الفاشلة أسفرت عن مقتل القيادى الحوثي أمير علي بن علي وعدد آخر في صفوف المليشيات .

وفي هذا السياق، ذكر المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 4 من عناصر المليشيات قتلوا في المواجهات التي جرت أمس في جبهات القتال وأصيب 11 منهم فيما أصيب 6 من القوات الحكومية و 3 من المدنيين في القصف الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية.

وأشارت مصادر في مقاومة تعز الى أن طائرات دول التحالف العربي قصفت معسكر القطاع الساحلي شمال مدينة المخا غربي تعز الذى تتواجد فيه عناصر المليشيات وقامت بطلعات

> استكشافية في سماء المدينة لمدة طويلة.

أ ش أ