سويسرا تحتل المرتبة الـ 9 بين أفضل 10دول تعيش فيها الفتيات

أفاد تقرير حديث، بأن سويسرا تعتبر واحدة من بين أفضل عشر دول في العالم يمكن أن تعيش فيها الفتيات.

وصدر التقرير عن منظمة “انقذوا الأطفال” بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي مت الاحتفال به قبل أيام.

واستخدم التقرير “فهرس فرص الفتيات” الخاص به، لتصنيف دول العالم وفقًا لخمسة مؤشرات منها زواج الأطفال، خصوبة المراهقات، ووفيات الأمهات، ثم عدد أعضاء البرلمان من النساء، وإتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وجاءت سويسرا في المرتبة التاسعة في القائمة التي احتلت السويد مقدمتها، تلتها مباشرة فنلندا، وبعدها النرويج، هولندا، وبلجيكا وهي أول خمس دول بالقائمة.

كما جاء – في بيان صحفي عن المنظمة – أن بعض الدول المتقدمة مثل”المملكة المتحدة” تراجعت إلى المرتبة 15، وكندا في المرتبة 19، لعدم وجود عدد كاف من النساء في صفوف البرلمان.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للفتاة أو الطفلة في الـ 11 من أكتوبر، منذ أن أعنلته الأمم المتحدة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وتوفير المزيد من الفرص لحياة أفضل.

أ ش أ