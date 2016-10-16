روسيا: اتفاق المشاركين في محادثات لوزان على ضرورة تقرير السوريين لمستقبلهم

قالت وزارة الخارجية الروسية إن كل المشاركين في محادثات لوزان السبت اتفقوا على أن السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم من خلال حوار يشمل كافة الأطراف كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية.

وبحسب رويترز ذكرت الوزارة يوم الأحد أنه كي ينجح اتفاق أمريكي روسي لوقف إطلاق النار يجب فصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وغيرها من “الجماعات الإرهابية” التابعة لها.

وتابعت “في الوقت نفسه يجب أن يكون مفهوما أن العمليات ضد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ستستمر.”