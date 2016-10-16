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تطبيق «سيجنال» الجديد يتيح حذف الرسائل تلقائيًا

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تطبيق «سيجنال» الجديد يتيح حذف الرسائل تلقائيًا تطبيق «سيجنال» الجديد يتيح حذف الرسائل تلقائيًا

تطبيق سيجنال الجديد يأتي بوظيفة الميقاتي

يأتي الإصدار الجديد من تطبيق التراسل الفوري “سيجنال” مزوداً بوظيفة الميقاتي “تايمر”، والتي تتيح للمستخدم إمكانية حذف الرسائل تلقائياً بعد مرور فترة محددة من الوقت.

ويمكن للمستخدم تفعيل الوظيفة الجديدة مع أي محادثة، بحيث يتم حذف الرسالة بعد مرور فترة تتراوح من 5 ثوان إلى أسبوع واحد، وتتم عملية الحذف لدى المرسل والمتلقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتهدف الوظيفة الجديدة في المقام الأول إلى الحفاظ على المحادثات بحيث تكون منظمة وواضحة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الإصدار الجديد من تطبيق التراسل الفوري يوفر إمكانية التحقق من بصمات الأصابع المشفرة بين طرفي المحادثة بشكل مريح. كما يمكن للمستخدم استعمال أكواد الاستجابة السريعة QR، للتحقق من طرف الآخر في المحادثة.

ويتوافر تطبيق Signal بشكل مجاني للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” وغوغل أندرويد، ويهدف هذا التطبيق إلى الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات من خلال إجراء المحادثات بشكل مشفر من النهاية إلى النهاية.

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