ضبط تاجرين حجبا 90 طن أرز شعير بالمحلة

تمكن المقدم حسام الغريب، رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود فى محافظة الغربية من ضبط تاجر مقيم قرية شيكارة مركز المحلة لحجبه 60 طنا و500 كيلو أرز شعيرعن التداول داخل مخزن بقصد بيعه بأسعار مرتفعة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًَا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "على ب ا" 53 سنة تاجر - مقيم بعزبة شيكارة – مركز المحلة وبحوزته 60 طنا و510 كيلو أرز شعير بقصد حجبهها عن التناول لرفع أسعاره فى المحضر 54546 جنح مركز المحلة 2016، كما تم ضبط "فوزى ا ج" – 52سنة تاجر مقيم بقرية شبرابابل مركز المحلة وبحوزته 30 طن أرز شعير بقصد حجبها عن التناول لرفع أسعاره فى المحضر 53982 جنح مركز المحلة 2016.