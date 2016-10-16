قوات التحالف تشن قصفًا مكثفًا على مدينة الموصل

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن قوات التحالف الدولي شنت قصفًا جويًا مكثف على مدينة الموصل العراقية، قبيل معركة كبيرة لاستعادة المدينة من تنظيم “داعش” المتطرف.

وفي السياق، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، أن قواتها تمركزت في قاعدة القيارة وفي مواضعها، بانتظار بدء المعركة.

وبالتزامن تقدمت وحدات كبيرة من الجيش العراقي انطلاقا من محور الخازر أحد المحاور القتالية، باتجاه أطراف الموصل، إذ من المتوقع أن يشارك أكثر من 60 ألف مقاتل في عملية استعادة المدينة من سيطرة “داعش”.