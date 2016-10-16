5338 جريمة في عجمان بانخفاض 17 %

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كشفت إحصاءات أمنية صادرة عن القيادة العامة لشرطة عجمان، انخفاض الجرائم خلال العام الحالي، بواقع 1095 جريمة، أي بواقع 17 %، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بمضابط القيادة العامة لشرطة عجمان خلال 9 أشهر الماضية 5338 قضية.

بينما شهدت نفس الفترة من عام الماضي تسجيل 6433 قضية، وتصدرت الجرائم الواقعة على المال في طليعة البلاغات المسجلة، حيث تم تسجيل 4155 قضية، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 4950 قضية.

وتليها الجرائم الواقعة على الأشخاص، حيث تم تسجيل 548 قضية خلال العام الحالي، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 655 قضية، وتأكد الأرقام أن هنالك انخفاضاً جمالياً لكافة أنواع القضايا المسجلة في جميع مراكز الشرطة الشاملة في مناطق عجمان السكنية.

سلامة المجتمع

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، نحمد الله أن هنالك انخفاضَ معدل الجرائم المسجلة خلال 9 أشهر الماضية من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع الأمر إلي تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحد من الجرائم التي تشكل خطورة على أمن وسلامة المجتمع، وإحكام الرقابة المستمرة على جميع المناطق السكنية، أسهم في انخفاض الجرائم، كما تم توجيه الجهود نحو المناطق التي شهدت وقوع جرائم محددة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

العين الساهرة

وذكر قائد عام شرطة عجمان، أن قيادة الشرطة تعمل جاهدة من أجل تعزيز مسيرة الأمن والسلامة، والعمل على ضوء الإحصاءات الجنائية، بغرض خفض نسبة الجرائم المغلقة، لا سيما الجرائم التي تهدد استقرار وسلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وزيادة برامج التوعية والتثقيف الأمني، والتركيز على القضايا التي تشكل ظاهرة، والعمل علي مكافحتها بأسرع وقت ممكن.

إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في الشرطة، الذي أسهم في تعزيز مسيرة الأمن والسلام في المجتمع، في ظل النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، كما أن الشرطة نجحت في توظيف التقنية الحديثة في البدء بتنفيذ مشاريع أمنية، ستسهم بإحكام المزيد من الرقابة على الطرقات والأبراج السكنية والمناطق الصناعية والتجارية .

مكافحة المخدرات

وأرجع العميد النعيمي، ارتفاع عدد قضايا المخدرات خلال 9 أشهر الماضية، بتسجيل 181 قضية تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة عشر قضايا، إلى جهود الرقابة ومتابعة المشتبه فيهم ومحاربة مروجي المخدرات .