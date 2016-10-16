القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما للحوثيين غربى تعز وتقتل 4 منهم

تمكنت القوات الحكومية اليمنية من صد هجوم للميلشيات الحوثية على مدينة تعز جنوب غربى البلاد وقتلت 4 عناصر من هذه الميليشيات.

صرح بذلك اللواء خالد فاضل قائد محور تعز، وقال "إن مجموعة من عناصر المليشيات الانقلابية- على حد تعبيره- شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية فى جبل الخضر بمديرية جبل حشبى غربى مدينة تعز فى محاولة لاختراقها، وأن القوات الحكومية استطاعت صد الهجوم الذى كان الهدف منه اختراق مواقع القوات فى الجبهة الغربية وأجبرتهم على التراجع بعد مواجهات عنيفة جرت بين الجانبين.

وأضاف فى تصريح صحفى له اليوم أن العملية الفاشلة أسفرت عن مقتل القيادى الحوثى أمير على بن على وعدد آخر فى صفوف المليشيات .

وفى هذا السياق، ذكر المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 4 من عناصر المليشيات قتلوا فى المواجهات التى جرت أمس فى جبهات القتال وأصيب 11 منهم فيما أصيب 6 من القوات الحكومية و3 من المدنيين فى القصف الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية.

وأشارت مصادر فى مقاومة تعز إلى أن طائرات دول التحالف العربى قصفت معسكر القطاع الساحلى شمال مدينة المخا غربى تعز الذى تتواجد فيه عناصر المليشيات وقامت بطلعات استكشافية فى سماء المدينة لمدة طويلة.