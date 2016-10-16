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مصانع التعبئة: الشركة القابضة تضخ السكر للسوق الحرة بسعر 6 آلاف جنيه للطن

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مصانع التعبئة: الشركة القابضة تضخ السكر للسوق الحرة بسعر 6 آلاف جنيه للطن مصانع التعبئة: الشركة القابضة تضخ السكر للسوق الحرة بسعر 6 آلاف جنيه للطن

>كتبت سماح لبيب

أكد عبد الله إمام، رئيس أحد مصانع التعبئة والتغليف، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة فى ضخ كميات السكر للسوق الحرة، من خلال الكميات التى يطلبها مصانع التعبئة والتغليف بمقدار 50 طنا للمصانع التى تعمل بالآلات ولديها سجل صناعى، و25 طنا للمصانع التى تعمل يدويا.

 

وأضاف إمام فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المصانع التى تنفد كمياتها تستطيع الحصول على كميات إضافية من الشركة القابضة بسعر 6 آلاف جنيه للطن، موضحا أن المصانع تقوم بتعبئة السكر وتبيعها فى السوق الحرة للمستهلك العادى بسعر 6.5 جنيه.

 

وأشار إلى أن الكميات فى السوق الحر متاحة فى مختلف المناطق، بعد أن قامت مصانع التعبئة بضخ كمياتها منذ الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى أن سعر السكر الحر لابد أن لا يتعدى الـ 7.5 جنيه للمستهلك.


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