الإمام الاكبر يترأس اليوم جلسة "الأعلى للأزهر" لبحث لائحة المعاهد الخاصة

يترأس الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف ، اليوم الأحد،جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر ،بحضور رئيس الجامعة ونوابه ،ورئيس قطاع المعاهد الازهرية.

يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة قانون لائحة المعاهد الخاصة، وذلك للنظر فى إجراءات القبول والتراخيص بتلك المعاهد.

الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى كان قد اتخذ قرارا عام 2011 بزيادة رسوم ترخيص المرحلة الدراسية من 5 آلالف جنيه، إلى 500 ألف جنيه، وهو ما لاقى حينها اعتراض كبير من أصحاب تلك المعاهد، مما أدى إلى التراجع عن ذلك القرار.