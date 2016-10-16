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مدرب صن داونز: البطولة لم تُحسم بعد رغم الفوز بثلاثة أهداف

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مدرب صن داونز: البطولة لم تُحسم بعد رغم الفوز بثلاثة أهداف مدرب صن داونز: البطولة لم تُحسم بعد رغم الفوز بثلاثة أهداف

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق “صن داونز” الجنوب إفريقي، إنه طالب اللاعبين بتسجيل أكبر عدد من الأهداف، لكي “نذهب إلى برج العرب وفي جعبتنا نتيجة مريحة خاصة أننا سنواجه مباراة صعبة في العودة”.

وخسر “الزمالك”، اليوم السبت، من “صن داونز” بثلاثية نظيفة باستاد لوكاس موريبي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد موسيماني – في تصريحاته عقب المباراة – أن البطولة لم تحسم بعد على الرغم من الفوز بثلاثة أهداف، مذكرا بلقاء النصف نهائي في نفس البطولة بين الزمالك والوداد المغربي; حيث فاز الزمالك برباعية في مباراة الذهاب وخسر العودة بنتيجة 2/5.

وأوضح أنه طالب لاعبيه بنسيان اليوم والتركيز في لقاء العودة; حيث إنهم في أشد الاحتياج إلى الفوز بالبطولة أكثر من الزمالك، الذي يمتلك بطولات أكثر من فريقه، مشيرا إلى أن فريقه يحلم باللعب ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن لقاء العودة سيكون صعبا، خاصة أن الزمالك سيلعب بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى الضغط الذي سيقع على صن داونز بسبب الجمهور المصري الذي سيملأ استاد برج العرب، موضحا أنه وضع الخطة المناسبة لمباراة اليوم حيث إنه يعرف فريق الزمالك جيدا.

وأضاف أنه سيسعى إلى تأكيد جدارة فريقه بإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا بتحقيق الانتصار الرابع على الزمالك في لقاء العودة ببرج العرب، مشيرا إلى أن الزمالك سيلعب بطريقة هجومية، و”نحن فريق نعشق اللعب الهجومي وهو ما يساعدنا على التسجيل ببرج العرب”.

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