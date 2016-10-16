أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. «95 FM» يكرم يسرا و«العدل» في سهرة وطنية دعمًا لشهداء الوطن

Google+ Print
تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

كرم راديو “95  FM الشعبي”، الفنانة الكبيرة يسرا، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، بعدما فازت في الاستفتاء الذي قامت به “95 FM الشعبي”، على مدار شهرين من خلال برامجها الرئيسية اليومية.

وتضمنت قائمة البرامج التي أذاعت الاستفتاء: “صباحو شعبي”، من تقديم صبري زكي، ونور الصواف، “في كل حتة” من تقديم آلاء جاويش، وعمرو أبو حمدة، “بنت البلد”، من تقديم هبه الهواري، و”الجنون فنون” لعماد إسماعيل، و”المنغنواتي” للمطرب أحمد إبراهيم.

وفاز بجائزة الإنتاج المنتج جمال العدل، نظرًا لدوره المهم في إنتاج المسلسل، وتصديه للإنتاج الضعيف غير الهادف ورحلته المستمرة في إنتاج أعمال قريبة من الناس والمجتمع.

وأكدت الفنانة يسرا – خلال حوارها مع الإذاعة – أن لن تتراجع عن طريق الإصلاح، مضيفةً أن مسيرة مصر مستمرة رغم كيد الحاقدين الماكرين الموتورين، وأن دور الفن والدراما أكثر أهمية في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وأضاف جمال العدل، أن” شعب مصر لن ينتهي.. وشرف لأي بيت أن يكون به شهيد، وشهداء الوطن رمز الفخار والشهامة، وشباب مصر بخير وجيش مصر قادر على نحر هؤلاء الخونة وتنظيف أرض سيناء من الاٍرهاب الأسود الذي يهدف لزعزعة ثقة الشعب لكن هيهات هيهات لقوى الشر”، مؤكدًا أن مصر قادرة على التصدي لهذه القوى بشبابها ونسائها وأطفالها.

وقدم خالد فتوح، رئيس راديو 95 FM- في ختام البرنامج – دروع التكريم للفنانة يسرا، والمنتج جمال العدل، وسط حفاوة من فريق العمل بالإذاعة بالكامل رافعين شعار:”تحيا مصر وتحيا جنودها وشبابها المخلصين”.

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

تكريم يسرا والمنتج جمال العدل بإذاعة 95 إف إم الشعبي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى