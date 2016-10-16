بالصور.. «95 FM» يكرم يسرا و«العدل» في سهرة وطنية دعمًا لشهداء الوطن

كرم راديو “95 FM الشعبي”، الفنانة الكبيرة يسرا، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، بعدما فازت في الاستفتاء الذي قامت به “95 FM الشعبي”، على مدار شهرين من خلال برامجها الرئيسية اليومية.

وتضمنت قائمة البرامج التي أذاعت الاستفتاء: “صباحو شعبي”، من تقديم صبري زكي، ونور الصواف، “في كل حتة” من تقديم آلاء جاويش، وعمرو أبو حمدة، “بنت البلد”، من تقديم هبه الهواري، و”الجنون فنون” لعماد إسماعيل، و”المنغنواتي” للمطرب أحمد إبراهيم.

وفاز بجائزة الإنتاج المنتج جمال العدل، نظرًا لدوره المهم في إنتاج المسلسل، وتصديه للإنتاج الضعيف غير الهادف ورحلته المستمرة في إنتاج أعمال قريبة من الناس والمجتمع.

وأكدت الفنانة يسرا – خلال حوارها مع الإذاعة – أن مصر لن تتراجع عن طريق الإصلاح، مضيفةً أن مسيرة مصر مستمرة رغم كيد الحاقدين الماكرين الموتورين، وأن دور الفن والدراما أكثر أهمية في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وأضاف جمال العدل، أن” شعب مصر لن ينتهي.. وشرف لأي بيت أن يكون به شهيد، وشهداء الوطن رمز الفخار والشهامة، وشباب مصر بخير وجيش مصر قادر على نحر هؤلاء الخونة وتنظيف أرض سيناء من الاٍرهاب الأسود الذي يهدف لزعزعة ثقة الشعب لكن هيهات هيهات لقوى الشر”، مؤكدًا أن مصر قادرة على التصدي لهذه القوى بشبابها ونسائها وأطفالها.

وقدم خالد فتوح، رئيس راديو 95 FM- في ختام البرنامج – دروع التكريم للفنانة يسرا، والمنتج جمال العدل، وسط حفاوة من فريق العمل بالإذاعة بالكامل رافعين شعار:”تحيا مصر وتحيا جنودها وشبابها المخلصين”.