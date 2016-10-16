ننشر بيان الإعلامي أسامة الشيخ بشأن رحيله عن «العاصمة»

كتبت – إنجي لطفي:

حصلت وكالة ONA على نص البيان المُرسل من الإعلامى أسامة الشيخ، إلى قناة العاصمة، ليعلن فيه مغادرته القناة عقب انتهاء تعاقده معها.

وإلى نص البيان:”في إطار تفعيل مبادئ العمل الإعلامي الذي يقوم على أساس احترام القواعد المهنية، والفصل الكامل بين الإدارة والملكية، وإيمانًا مني بضرورة نقل الخبرات المتراكمة في جسد الإعلام المصري الذي يعاني ترهلًا وارتباكًا على جميع المستويات، فقد بدأت مهمة تطوير وإطلاق قناة العاصمة الجديدة منذ ثلاثة أشهر، وقمت خلال هذه الفترة بإطلاق حزمة من البرامج المتنوعة والجديدة والهادفة، التي يقدمها نخبة من المذيعين والخبراء بشكلٍ يجمع بين الإبهار والتشويق والوعي”.

وأضاف البيان:” وعندما انتهيت والحمد لله بنجاح في إطلاق القناة في الموعد المحدد، وطبقًا للتعاقد مع مُلاك القناة، فقد انتهت مدة التعاقد أمس الموافق الـ 15 من أكتوبر، ولي وطيد الأمل أن تستمر المسيرة مع خالص تمنياتي للقناة ومُلاكها وكافة العاملين فيها بدوام النجاح والرقي والحفاظ على القواعد المهنية”.