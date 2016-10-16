الزمالك: اللاعبون يستطيعون تسجيل أكثر من 3 أهداف في لقاء العودة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا، أن لاعبي الزمالك يجب أن ينسوا لقاء اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي والخسارة بنتيجة 3-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع أعضاء بعثة الزمالك المرافقة للفريق – والتي ضمت المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، ورحاب أبو رجيلة عضو مجلس الإدارة – وطالبوا لاعبي الفريق بنسيان مباراة اليوم والتركيز في اللقاء القادم ومحاولة تعويض النتيجة والثأر من الخسارة من صن داونز، خاصة أنهم يستطيعوا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف.

وكانت حالة من الحزن الشديد قد سيطرت على لاعبي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء البعثة بعد الخسارة الكبيرة من صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفور عودة اللاعبين إلى فندق الإقامة حرصوا على المكوث في غرفهم وعدم التحدث مع أحد.

من جانبه طالب مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك اللاعبين عقب اللقاء بالتفكير في الفوز على صن داونز وتعويض النتيجة في لقاء الإياب، مؤكدا أنهم يمتلكون الإمكانات التي تؤهلهم للعودة إلى البطولة مرة أخرى، مشددا على ضرورة مصالحة جماهير الزمالك الوفية.