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طوارىء على متن طائرة بمطار القاهرة بسبب راكب «مريض نفسيًا»

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طوارىء على متن طائرة بمطار القاهرة بسبب راكب «مريض نفسيًا» طوارىء على متن طائرة بمطار القاهرة بسبب راكب «مريض نفسيًا»

أرشيفية

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ على طائرة للطيران المتجهة إلى برج العرب.

جاء ذلك عقب إصابة راكب بحالة هيستيريا، مطالبًا بإلغاء سفره، والنزول إلى المهبط، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء الاستعداد لإقلاع رحلة رقم 180، والمتجهة إلى برج العرب، فوجئ طاقم الرحلة بدخول راكب إلى دورة المياه وقام بتغيير ملابسه، وطلب من طاقم الرحلة مساعدته في إلغاء سفره، وإنزاله إلى مهبط المطار للعمل وسط الأطقم الطائرة والفنيين، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة.

وانتقلت القيادات الأمنية بالمطار – برئاسة اللواء فهمي مجاهد، مدير الأمن – إلى الطائرة، حيث قام ضباط المفرقعات بتفتيش الطائرة، وركاب الرحلة، خوفًا من ترك الراكب أي متعلقات داخل الطائرة، وتبين أن النتيجة سلبية.

وفتشت مباحث المطار – برئاسة اللوا عبد الناصر حامد – الراكب، وتبين أنه شاب من أسرة مرموقة ووالده يعمل طبيب، وأنه تردد على المطار أكثر من مرة، طالبًا العمل بإحدى شركات الطيران.

وتم – على الفور – إلغاء سفر الراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معه، حيث تسبب في تأخر إقلاع الرحلة لأكثر من ساعتين بالمطار.

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أونا

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