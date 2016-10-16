أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استطلاع: البريطانيون يعطون التجارة مع اليورو أولوية على فرض قيود على الهجرة

Google+ Print
استطلاع: البريطانيون يعطون التجارة مع اليورو أولوية على فرض قيود على الهجرة استطلاع: البريطانيون يعطون التجارة مع اليورو أولوية على فرض قيود على الهجرة

ارتفاع نسبة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أرشيفية)

ظهر استطلاع للرأي أن عدد البريطانيين الذين يريدون أن تعطي أولوية لإبرام اتفاقيات تجارية مشجعة مع الاتحاد الأوروبي عند التفاوض على الانسحاب من الاتحاد فاق عدد من يرون أنه يجب على الحكومة تقليص الهجرة.

وبحسب رويترز وافق البريطانيون بأغلبية 52% مقابل 48% في استفتاء جرى في يونيوعلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد حملة ركز فيها بشكل كبير المؤيدون للانسحاب على الهجرة ووعدوا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسهل عليها تقليص الهجرة.ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة رسميا بحلول نهاية مارس آذار مفاوضات تستمر عامين بشأن شروط انسحاب بريطانيا.

وفي استطلاع شمل ألفي شخص وأجرته عبر الانترنت مؤسسة كوم ريس يومي 12 و13 أكتوبر قال 49% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب على الحكومة إعطاء أولوية للتوصل لاتفاقيات تجارية مشجعة في حين قال 39 في المئة إنهم يعتقدون إنه يجب على الحكومة إعطاء أولوية لخفض الهجرة.

وقال الاستطلاع الذي أُجرى لحساب صحيفتي صنداي ميرور واندبندنت إن 48% من كبار السن قالوا إنهم يريدون إعطاء أولوية لفرض قيود على الهجرة في حين أبدى 25 في المئة فقط من الشبان تأييدهم لذلك.

ويعكس ذلك نتائج الاستفتاء نفسه والتي أظهرت تأييد كبار السن للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر بكثير من الناخبين الأصغر سنا.

وكان وزير المالية فيليب هاموند قد صرح يوم الجمعة بأنه يجب ألا يؤدي فرض قيود على الهجرة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإضرار بالاقتصاد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت إنه لا يمكن لبريطانيا الحصول على امتيازات بشأن حرية التنقل في الوقت الذي تحتفظ فيه بحرية دخول السوق الأوروبية الموحدة بشكل كامل وإلا فإن دولا أخرى ستريد المثل.

وكرر تصريحاتها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي قال إنه يجب ألا يؤدي قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تعريض مبدأ حرية التنقل للخطر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل