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شركة طيران سنغافورة تحظر «نوت 7» على متن رحلاتها

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شركة طيران سنغافورة تحظر «نوت 7» على متن رحلاتها شركة طيران سنغافورة تحظر «نوت 7» على متن رحلاتها

أرشيفية

حظرت شركة طيران سنغافورة، أمس السبت، هواتف “سامسونج جالاكسي نوت 7″ الذكية على كل رحلاتها، مشيرةً إلى أنه لن يُسمح بصعود أي راكب يحمل جهازًا من هذا النوع على متن طائراتها.

وكانت وزارة النقل الأميركية، أصدرت أمرًا طارئًا يُحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارًا من ظهر أمس (1600 بتوقيت جرينتش).

يذكر أن سجبت شركة “سامسونج” للإلكترونيات، هواتفها الذكية الرائدة “سامسونج جالاكسي نوت 7″ من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقالت شركة طيران سنغافورة – على صفحتها على فيسبوك – إن ” هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها إلى متن كل رحلاتها سواء مع الأشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارًا من اليوم الموافق الـ 16 من أكتوبر”.

سكاي نيوز 

 

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