أسامة الشيخ: تعاقدي مع «العاصمة» انتهى.. واستعد لرئاسة قناة مصرية جاري إطلاقها

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي أسامة الشيخ في تصريح خاص لوكالة ONA، إن” تعاقده مع شبكة قنوات العاصمة – كمستشار لتطوير القنوات – انتهى”، موضحًا أن التعاقد على الاستشارة كان لمدة 3 أشهر فقط.

وأضاف الشيخ لـONA:” مهمتي في قناة العاصمة كانت محددة متمثلة في تطوير الشبكة، والحمد لله أن المردود إيجابي وكبير”.

وأوضح الإعلامي أسامة الشيخ – عن سفره للخارج من أجل تطوير قنوات في عدد من الدول العربية بمنطقة الخليج – أنه اعتذر عن هذا العرض المُقدم له، لافتًا إلى أن مشروعه الإعلامي المُقبل بداخل مصر متمثل في إطلاق قناة فضائية سيتم الإعلان عنها قريبًا.