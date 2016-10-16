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أسامة الشيخ: تعاقدي مع «العاصمة» انتهى.. واستعد لرئاسة قناة مصرية جاري إطلاقها

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أسامة الشيخ: تعاقدي مع «العاصمة» انتهى.. واستعد لرئاسة قناة مصرية جاري إطلاقها أسامة الشيخ: تعاقدي مع «العاصمة» انتهى.. واستعد لرئاسة قناة مصرية جاري إطلاقها

الإعلامي أسامة الشيخ – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي أسامة الشيخ في تصريح خاص لوكالة ONA، إن” تعاقده مع قنوات العاصمة – كمستشار لتطوير القنوات – انتهى”، موضحًا أن التعاقد على الاستشارة كان لمدة 3 أشهر فقط.

وأضاف الشيخ لـONA:” مهمتي في قناة العاصمة كانت محددة متمثلة في تطوير الشبكة، والحمد لله أن المردود إيجابي وكبير”.

وأوضح الإعلامي أسامة الشيخ – عن سفره للخارج من أجل تطوير قنوات في عدد من الدول العربية بمنطقة الخليج – أنه اعتذر عن هذا العرض المُقدم له، لافتًا إلى أن مشروعه الإعلامي المُقبل بداخل متمثل في إطلاق قناة فضائية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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أونا

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