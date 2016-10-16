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طيران سنغافورة يحظر سامسونج جالاكسي نوت 7 على رحلاته

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طيران سنغافورة يحظر سامسونج جالاكسي نوت 7 على رحلاته طيران سنغافورة يحظر سامسونج جالاكسي نوت 7 على رحلاته

جالاكسي نوت 7 (أرشيفية)

قالت شركة طيران سنغافورة يوم السبت إنها حظرت هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية على كل رحلاتها وإنه لن يسمح بصعود أي راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها.

وكانت وزارة النقل الأميركية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر يوم السبت (1600 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وسحبت شركة سامسونج للالكترونيات هواتفها الذكية الرائدة “سامسونج جالاكسي نوت 7″ من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقالت شركة طيران سنغافورة على صفحتها على فيسبوك إن هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها إلى متن كل رحلاتها سواء مع الاشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر”.

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