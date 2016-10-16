كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أجرت تجربة فاشلة لإطلاق صارو خ باليستي

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ موسودان البالستي متوسط المدى يوم أمس السبت في منطقة بالقرب من بلدة كوسونغ بإقليم بيونج آن، شمال غرب بيونج يانج، غير أن الإطلاق انتهى إلى الفشل.

وذكرت أنها اعتقدت بأن الصاروخ انفجر في أعقاب إطلاقه.

من جانبها قالت قيادة القوات الاستراتيجية الأمريكية في بيانها الصادر عن يوم 15 أكتوبر أن بيونج يانج أجرت اختبارا صاروخيا بالستيا، غير أن الاختبار كان فاشلا.

وجاء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بعد مرور 40 يوما من إطلاقها 3 صواريخ رودونغ بالستية طويلة المدى في يوم 5 سبتمبر الماضي، وبعد 115 يوما من إطلاقها صاروخ موسودان في يوم 22 يونيو الماضي.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت 7 اختبارات لإطلاق صواريخ موسودان البالستية متوسط المدى، غير أنها نجحت في اختبار واحد أجرى في يوم 22 يونيو الماضي عندما قطع الصاروخ مسافة حوالي 400 كلم ووصل إلى ارتفاع 1,413.6 كلم.

وبحسب وكالة أنباء بونهاب يبلغ مدى صاروخ موسودان حوالي 3,500 كلم وهو مدى يمكنه من وصوله إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام.

وتعتقد القوات العسكرية بأن هناك إمكانية كبيرة لقيام كوريا الشمالية باستفزاز صاروخي في وقت قريب لتدل على قدرات الصاروخ البالستي متوسط المدى نتيجة الفشل في الاختبار الصاروخي الأخير.

وقال مسؤول في الجيش إنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم بيونغ يانغ بأعمال استفزازية في يوم 10 الشهر الجاري الذي صادف عيد تأسيس حزب العمال الكوري الشمالي، وبدء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، غير أنها لم تجر أي استفزاز، بينما قامت باستفزاز صاروخي في اليوم الختامي للتدريبات.

وأكدت الهيئة على أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي يعتبر انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، وأنها أدانت بشدة الأعمال الاستفزازية غير الشرعية لكوريا الشمالية، مشددة على أن الجيش الكوري الجنوبي هو الآن في أتم الاستعداد لإمكانية وقوع أعمال استفزازية.