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فتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمرضى من غزة لليوم الثاني

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فتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمرضى من غزة لليوم الثاني فتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمرضى من غزة لليوم الثاني

أرشيفية

يتواصل اليوم الأحد، فتح معبر رفح بين وقطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ المعبر في استقبال العابرين من المسافرين بين الجانبين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد اليوم الأول  مرور١٥٣٤ مسافرا بين الجانبين بينهم ٧٩٥ وصلوا من الجانب الفلسطينى للأراضى المصرية، وغادر مصر إلى قطاع غزة ٧٣٩ مسافرا، ومكثت فترة تشغيل المعبر فى اليوم الأول من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ من فجر اليوم.

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم الدفع بسيارات إسعاف وأطقم طبية، و يتواجد الفريق الطبى  للتعامل الفورى مع أى حالة مرضية ونقلها لأقرب مستشفى، وإنهاء إجراءات التحويل للمرضى القادمين من غزة للعلاج فى مصر ونقلهم بواسطة سيارات إسعاف للمستشفيات المقرر علاجهم فيها.

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