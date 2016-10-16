"بصمة حذاء" وراء سقوط لصوص مجوهرات وأموال من شقة بمصر الجديدة

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة شقة بمنطقة مصر الجديدة، والذى تبين أن شقيق زوجة حارس العقار وراء سرقة الشقة والاستيلاء على مصوغات ذهبية وأموال ومتعلقات شخصية تخطت قيمتها قرابة 450 ألف جنيه، وذلك من خلال بصمة حذاءه التى تم العثور عليها فى شرفة الشقة، فتم ضبطه والذى اعترف بكيفية ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط شريكه، وإعادة الأموال المسروقة لمالكتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث مصر الجديدة، بلاغا من "ا . س" ربة منزل، والتى أفادت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكنها، وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين وإعادة المسروقات مرة أخرى.

ومن خلال تحريات فريق البحث الذى قاده اللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، والعميد نبيل سليم رئيس قطاع الشرق، والعقيد حاتم البيبانى مفتش فرقة مصر الجديدة، أمكن التوصل إلى أن " م م ع " شقيق زوجة حارس العقار، وراء ارتكاب الواقعة، عقب الاستعانة بـ" ن م " صديقه والتسلل إلى الشقة فى أوقات خروج قاطنيها والاستيلاء على كافة المتعلقات، وذلك من خلال أثار قدمه التى تم من خلالها تحديد حذاء المتهم وأنه مرتكب الواقعة عقب مطابقة بصمة الحذاء.

وعلى الفور تم استهداف المتهم وتمكن النقيب محمد مصطفى معاون مباحث قسم مصر الجديدة، من القبض على المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لعلمه بوجود مبالغ مالية ومجوهرات داخل الشقة، حيث أوضح أمام المقدم سمير مجدى رئيس المباحث أنه سبق دخوله فى حضور مالكة الشقة إلى داخل الشقة من الشرفة المجاورة للشقة بعد أن تركت المفتاح داخلها، وتمكن من فتح الشقة لها من الداخل، وهو ما دفعه عقب ذلك للتخطيط لسرقتها.

وأضاف المتهم أنه استغل خروج المجنى عليها من الشقة واستعان بصديقة وتسلل كما تسلل فى المرة السابقة، وقفز فى بلكونة الشقة واستولى على مبلغ 2000 دولار ، و12 ألف جنيه و20 ألف يورو، ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بقرابة 300 ألف جنيه، وهاتف محمول، وساعتين، وتم بإرشادة ضبط صديقه فى أحد فنادق منطقة الأزبكية، وتم إعادة كافة المسروقات مرة أخرى لمالكتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة لتولى التحقيق.