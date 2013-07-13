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إلهام شاهين: أتمنى خروج رجال مبارك من السجن بعد حصولهم على البراءة

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إلهام شاهين: أتمنى خروج رجال مبارك من السجن بعد حصولهم على البراءة إلهام شاهين: أتمنى خروج رجال مبارك من السجن بعد حصولهم على البراءة

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

رفضت الفنانة إلهام شاهين، أن يُلقب الرئيس السابق حسني مبارك بـ"المخلوع"، وصرحت بأن مبارك رئيس سابق، أما محمد مرسي فهو "رئيس مخلوع"، لأن مبارك لم يرض أن يموت فرد واحد من شعبه، وكان يحب .

وأضافت شاهين خلال لقاءها ببرنامج "أنا والعسل" من تقديم الإعلامي "نيشان" على قناة "الحياة 2"، "أطالب بخروج رجال مبارك من السجن بحكم البراءة، لأنهم لم يفعلوا شيئا بالبلد، وحتى الآن لم يثبت عليهم شيء، وفسادهم كان بسبب الأخطاء وفشل غير مقصود وليس إجراما في حق الشعب، لكن لا أنكر وجود البطالة والفقر في البلد، وكنت أطالب بتوقف مبارك عن الحكم حتى الآن"، وأضافت "لايوجد حاكم ليس لديه أخطاء".

أما عن علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، قالت الفنانة إنها لاتكره الإخوان لكنها لاتقبل وصولهم إلى حكم البلاد وهم لايعرفون إدارتها، وحتى الآن لديها رسائل التهديد على هاتفها "للذكرى".

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