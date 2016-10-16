القضاء الإدارى ينظر دعوى بطلان قرار حل جمعية الإخوان الإرهابية.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣ بسجلات وزارة التضامن.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٢٦٤ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم .

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.