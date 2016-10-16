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تموين أسيوط يضبط 3 طن سكر داخل مخزن قبل بيعه بالسوق السوداء

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تموين أسيوط يضبط 3 طن سكر داخل مخزن قبل بيعه بالسوق السوداء تموين أسيوط يضبط 3 طن سكر داخل مخزن قبل بيعه بالسوق السوداء

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومباحث مركز شرطة القوصية من ضبط 3 طن سكر داخل مخزن مواد غذائية قام صاحبه بتجميعها، وحجبها عن التداول لإعادة ترويجها بالسوق السوداء بالبندر دائرة المركز.

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات مفاداها قيام " إ. ك. ب " صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية والسكر بشارع الجلاء بندر القوصية وذلك لتجميعه كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعه منها.

 

وعقب تقنين الإجراءات توجهت حملة ضمت ضباط الإدارة وبمشاركة ضباط مباحث مركز القوصية وبالوصول للمخزن تم التقابل مع المذكور وضبط بالمخزن كميات كبيرة من السكر، وبسؤالة عما إذا كان لدية مستندات دالة على حيازتة للمضبوطات أجاب بالنفى وأسفر تفتيش المخزن عن ضبط 3 طن من السكر معبأة داخل 300 باكتة بكلا منها 10 أكياس زنة الواحد كيلو بغرض حجبها عن التداول.

 

تم التحفظ علي كمية السكر المضبوطة على ذمة تصرفات النيابة وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة.   

 

 


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