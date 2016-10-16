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تمريض المنصورة تكرم اليوم اللاعب إبراهيم حماتو عن بطولاته

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تمريض المنصورة تكرم اليوم اللاعب إبراهيم حماتو عن بطولاته تمريض المنصورة تكرم اليوم اللاعب إبراهيم حماتو عن بطولاته

>الدقهلية شريف الديب

تنظم كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم ندوة بعنوان "اكسر المستحيل" وتستضيف خلالها اللاعب إبراهيم الحسينى عبد الخالق الشهير بـ "إبراهيم حمدتو" البطل فى لعبة تنس الطاولة وذلك بمدرج "أ" الساعة العاشرة صباحًا لتكريمه عن إنجازاته وبطولاته فى تنس الطاولة خلال الألعاب الأولمبية.

تنظم الندوة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية وتنظيم الدكتورة وفاء جميل وكيل الكلية للتعليم والطلاب يشارك بالتنظيم اتحاد طلاب الكلية.

الجدير بالذكر أن اللاعب إبراهيم الحسينى عبد الخالق الشهير بإبراهيم حمدتو حصل على 6 ميداليات فى مشاركاته الدولية وحصل على 90 ميدالية خلال المنافسات المحلية فى بطولات الدورى والكأس معتمدًا على فمه وقدمه فى اللعب.

 

 


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