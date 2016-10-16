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السفارة المصرية بدمشق تقوم بتسفير مواطنين مصريين للقاهرة

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السفارة المصرية بدمشق تقوم بتسفير مواطنين مصريين للقاهرة السفارة المصرية بدمشق تقوم بتسفير مواطنين مصريين للقاهرة

مبنى الخارجية

أعلنت السفارة المصرية في دمشق، أنها قامت بتسفير مواطنين مصريين إلى القاهرة على متن الطائرة التي تصل مطار القاهرة مساء اليوم الاحد.

وصرح محمد ثروت سليم القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن السفارة قامت بتسفير كلا من “حسين يوسف عبد الناصر 19 سنة”، وشقيقته “إيناس يوسف عبد الناصر” 18 سنة”، وأن والدة المذكورين “سورية” قامت باللجوء للسفارة لتسفيرهما نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، وعلى الفور قامت السفارة بإعداد وثائق سفر مؤقتة لهما، وتسفيرهما على أول طائرة متجهة إلى القاهرة مع تحمل جميع النفقات الإدارية، واستخراج تذاكر السفر لهما.

وأشار القائم بأعمال السفارة المصرية، في بيان وزعته الخارجية، إلى أن الوزارة قامت خلال العامين الأولين للأزمة السورية بتسفير مجموعات من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مشددا على أن البعثة تتابع بشكل دوري أحوال المواطنين المصريين المتواجدين في سوريا بما في ذلك في المناطق الساخنة، وتتلقى الاتصالات على مدار اليوم لأي مواطن مصري يرغب في العودة، وتقوم بإنهاء إجراءات تسفيره على نفقة الدولة.

كما تمكنت السفارة خلال عام 2016 من تسفير 4 مجموعات من المواطنين المصريين ضمت 56 مواطنا مع أسرهم، بالإضافة إلى 10 حالات أخرى فردية استدعت الضرورة تسفيرهم بشكل فوري.

أ ش أ

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