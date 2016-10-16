القوى العاملة تتلقى اليوم طلبات راغبى التدريب على "الخدمات البترولية"

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، فى قبول طلبات الدفعة الثالثة، من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانا، على تصنيع وتجميع وانتاج معدات الخدمات البترولية، وحفر آبار البترول والمياه ، وسوف يمنح المتدرب بدل انتقال شهرى 1000 جنيه، ولمدة 3 شهور فترة التدريب النظرى والعملى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى بيان له: أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 5 سنوات" ، ومؤهل فنى صناعى فوق المتوسط، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والسن من 19 حتى 25 سنة من ذكور فقط.

وأشار الوزير إلى أنه يشترط فى المتقدم للتدريب، أن يكون من سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية ، حيث سيتم إجراء البرنامج التدريبى النظرى لمدة شهر فى مركز تدريب مهنى بولاق الدكرور، والعملى لمدة شهرين بمركز التدريب المتخصص التابع بشركة ويزر فورد الأمريكية بالمعادي.

وأضاف أنه سوف يتم إجراء مقابلات شخصية وتوجيه مهنى، فضلا عن اختبارات نفسية وسلوكية لاختيار المتقدمين من قبل الوزارة، وشركة ويزرفورد الأمريكية ،ومؤسسة مصرالخير، وسوف يمنح المتدرب شهادة معتمدة من الوزارة والشركة ومؤسسة مصر الخير بالاشتراك مع S.P.E ، فضلا عن منح المجتازين للإمتحان شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح سعفان، أن الطلبات تقدم ، بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- الإدارة المركزية للتدريب المهنى - الدور السادس، وسيتم إجراء مقابلة شخصية لإختيار المرشحين من بين المتقدمين.

يذكر أن شركة ويزرفورد أمريكية متخصصة فى تنفيذ برامج ذات تقنية عالية فى مجال التدريب على الخدمات البترولية وحفر آبار البترول والمياه ، وهى من المهن المطلوبة بشدة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى، ولها فروع فى كل أنحاء العالم، منها مصر، والإمارات العربية المتحدة ، والأردن، وباكستان، ويعمل بها حوالى 56 ألف موظف.