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البرلمان يستعرض اليوم قوائم لجان المجلس النوعية بعد التغييرات

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البرلمان يستعرض اليوم قوائم لجان المجلس النوعية بعد التغييرات البرلمان يستعرض اليوم قوائم لجان المجلس النوعية بعد التغييرات

>كتب – نورا فخرى

يعقد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، 3 جلسات الأسبوع الجارى، على أن يستهلها اليوم الأحد، بعرض قوائم اللجان النوعية بعد التغييرات التى شهدتها فى ضوء رغبات العضوية الجديدة لأعضاء مجلس النواب، مع فتح باب الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة.

 

فيما يصوت المجلس فى جلسته الصباحية المنعقدة غدا الاثنين على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بشكل نهائى، مع عرض تشكيل قوائم اللجان فى شكلها النهائى، فيما ترفع الجلسة لعقد الانتخابات داخل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وتعلن فى الجلسة المسائية نتيجة الانتخابات.

 

ويناقش المجلس فى جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء، فى مقدمتها طلبات الاحاطة والسؤال الموجهين إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن وسوء حاله الطرق، وطلب الاحاطة الموجة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن حوداث القطارات، المقدم من النائب سعيد حساسين.

 

كما يناقس المجلس، طلب الاحاطة الموجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل عن خسائر هيئة السكك الحديدية والمقدم من النائب بدوى عبد اللطيف هلال، بجانب مناقشة طلبات الاحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة عن المشاكل التى تواجه بعض المستشفيات والمقدمة من النواب شريف الوردانى وعمر حمروش ومحمد الحمادى وطارق رضوان.

 

كذلك ينظر المجلس فى جلسته العامة الثلاثاء، السؤالين الموجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفنى عن عدم تسليم الكتب المدرسية لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى والمقدم من النائب محمد فرج عامر، وفى شأن إلغاء انتخابات مجالس الامناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والمقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد.

 

ويستعرض المجلس، طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها مقدمين من النائب ياسر عمر وأكثر من 20 نائبا، عن سياسية بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حتى يصل إلى مستحقيه، والطلب المقدم من النائب طارق حساسين وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن إدراة شركات القطاع العام ومعايير اختيار قيادات تلك الشركات.

 


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