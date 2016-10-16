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وكيل "تشريعية البرلمان": نتسلم قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" خلال أيام

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وكيل "تشريعية البرلمان": نتسلم قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" خلال أيام وكيل "تشريعية البرلمان": نتسلم قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" خلال أيام

>كتب أحمد عرفة

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستتسلم مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام بعد انتهاء من مراجعة صياغته النهائية وإرساله لمجلس الدولة، موضحا أن الحكومة لم تعرض مواد القانون عليهم خلال مناقشة القانون.

وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون أبرز المعايير التى ستضعها اللجنة ضمن أولوياتها خلال مراجعة القانون، موضحا أن هذه الهيئة ستكون مهمتها هو الإشراف على اى انتخابات مقبلة سواء المحليات، أو البرلمان أو الرئاسة.

وأشار وكيل لجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيراعى سرعة إنجاز القانون لإجراء انتخابات المحليات مع بداية العام المقبل.

كان المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، قال إن مجلس الوزراء وافق، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات.


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