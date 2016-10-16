طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، اليوم الأحد ، طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 29

الإسكندرية 23 28

مطروح 21 27

بورسعيد 23 26

دمياط 23 26

بلطيم 23 27

الإسماعيلية 20 29

السويس 20 30

العريش 18 30

نخل 19 30

طابا 21 31

الطور 23 29

مرسى علم 24 33

الغردقة 24 33

شرم الشيخ 26 34

رفح 17 29

كاترين 15 26

سيوة 19 31

المنيا 21 31

الفيوم 22 30

رأس سدر 23 30

أبوسمبل 23 36

وسط الدلتا 22 29

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

الأقصر 22 35

أسوان 23 37

شلاتين 22 33

حلايب 24 31

الوادى الجديد 21 34

قنا 21 34

نويبع 25 30

السلوم 16 26