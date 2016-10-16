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أمر ملكي: ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية

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أمر ملكي: ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية أمر ملكي: ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية

الأستاذ ثامر السبهان

صدر مساء أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 6

التاريخ 15 / 1 / 1438 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ ثامر بن سبهان بن علي السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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