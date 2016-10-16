أمر ملكي: ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية

الأستاذ ثامر السبهان
صدر مساء أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 6
التاريخ 15 / 1 / 1438 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ ثامر بن سبهان بن علي السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود