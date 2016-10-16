"تموين سوهاج" تضبط 76 قضية بينها 30 طن سكر داخل مركز تعبئة بدون ترخيص

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بقيادة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج ورئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية لضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل أسفرت عن ضبط " 76 " قضية تموينية من بينها ضبط "علاء. ع. ع" 34 سنة صاحب مركز لتعبئة السكر ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته مركز تعبئة بدون ترخيص وتم ضبط "30" طن سكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط السيارة رقم 7648 هـ د أ قيادة كريم. خ. م. ع 21 سنة محملة "2" طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير تحرر عن ذلك المحضر رقم 18104 جنح مركز سوهاج لسنة 2016.

كما تم ضبـط "19" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، "8" قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات "7" قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن "13" قضية عدم حمل شهادة صحية "8" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز "3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش "4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية "6" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية "3" قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص "3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.