شرطة التموين تطارد محتكرى السلع وتضبط صاحب مخزن وبحوزته 17 طن سلع

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "م.ع.ع" 41 سنة صاحب مخزن مواد غذائية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية، وتم ضبط داخل المخزن "7 أطـنان أرز - 5 أطنان دقيق - 4 أطنان مكرونة- 1 طن عدس - 800 كيلو فول - 300 كيلو حمص"، وتم تحرير المحضر رقــــم 3428 جنح جزئيه قسم السلام أول لسنة 2016 بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.