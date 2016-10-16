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برج الدلو حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بدهائه وذكائه الشديد وقدرته الشديدة على التخطيط والإقناع بالإضافة إلى الذكاء الاجتماعى.

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

تعانى من الحيرة هذه الأيام أمام اختيارات كثيرة مما يجعلك تعجز عن اتخاذ اجراءات حاسمة فى ما يخص العمل واتخاذ قرارات ولكن هذه الرؤية الضبابية ستنتهى قريبًا.

 

على الصعيد العاطفي:

تشعر بالاكتئاب بسبب علاقة الحب التى لا تسير كما خططت لها لكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشعور وامنح العلاقة بعض الوقت حتى ترى عمقها فأنت تحظى بشريك حياة بقلب ذهبي.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

من المهم أن تولى صحتك بعض الاهتمام فى هذه الأيام وأن تحرص على ممارسة الرياضة وخاصة تلك الرياضات التى تمنحك السلام والاسترخاء.

 

 توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الاسرة هى سر نجاحك وتقدمك وهذه الحقيقة التى تدركها بوضوح اليوم، وفى العموم ستحظى بيوم مثمر وناجح وستخرج بذكاء من كل المواقف الصعبة والعصيبة.


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مصر 365

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