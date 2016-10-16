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برج السرطان حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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لمواليد وهو البرج المعروف عنه الكرم الشديد والسخاء ولين الجميع، ولكنه فى بعض الأوقات يرتفع بتوقعاته عن المفروض مما يخيب آماله.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

مشاكلك الشخصية تشغلك فى العمل وتفقدك تركيزك وتتسبب فى وقوعك فى الكثير من الأخطاء التى يغفرها لك رؤساءك فى العمل بسبب رصيدك السابق من المجهود والعمل ولكن تذكر أن للصبر حدود ولكل شيء نهاية.

 

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب لمناقشة القضايا العالقة بينك وبين شريك حياتك بكل شفافية ووضوح ومصارحته بالأشياء التى تزعجك فى الأيام الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما ويعمق التزامكما تجاه بعضكما البعض.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

الحفاظ على صحتك والاهتمام بها لم يعد خيارًا هذه الأيام فأنت بحاجة ماسة للراحة والاهتمام وإلا ستتدهور صحتك بشكل مفاجئ وقاسِ للغاية، خذ حذرك وانتبه لنفسك ومارس الرياضة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

من المتوقع أن تمر بتجربة جديدة اليوم لا يشترط أن تكون جيدة ولكنها بالتأكيد ستحدث تغييرا جذريًا فى مسار حياتك خلال الفترة القادمة على الأقل


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مصر 365

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