برج العذراء حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الترابى الذى يعيبه كثرة النقد والطاقة السلبية ولكنه فى المقابل برج حاد الذكاء لاسيما على الصعيد الاجتماعى.

برج العذراء على الصعيد المهني:

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك على الصعيد المهنى، ستسترد دون ترتيب أموالاً لك عند شخص كنت فقدت الأمل فى استعادتها كما تتقدم بشكل ملحوظ فى عملك وتسير خططك فى اتجاه إيجابي.

على الصعيد العاطفي:

أنت تميل لتجاهل الحب وترفض أن تسمح لأى شخص بأن يعبر لك عن إعجابه لأنك تكرس غالبية الوقت لعملك ومهنتك ولكن يجب أن تنتبه قبل فوات الأوان قبل أن ينفد صبر الشخص الذى يحبك فقد لا يتكرر ثانية.

على الصعيد الصحي:

النظام الغذائى غير الصحى الذى اتبعته فى الأيام الماضية تظهر نتائجه واضحة عليك فى مشاكل متكررة فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم مما يجعلك فى حاجة ماسة لمراقبة نظامك الغذائى وشرب المزيد من الماء من أجل التعافى بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم يملأك الشغف لفعل شيء يلفت نظر الآخرين إليك وستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة ومساعدة شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.