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حظك اليوم برج الميزان الأحد 16 أكتوبر 2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 16 أكتوبر 2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 16 أكتوبر 2016

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وسطاء الخير، هذا هو التوصيف الحقيقى والصحيح لأبناء هذا البرج، الذين يتمتعون كذلك بكثير من الصفات الأخرى أبرزها التردد، وعلى الرغم من أنهم رسل السلام، إلا أن بداخلهم صراعات يصعب على بعضهم السيطرة عليها.  فى السطور التالية نقدم توقعات علماء الفلك، وحظك اليوم لأبناء هذا البرج الأكثر تردداً بين الأبراج الأخرى.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

الغيرة فى الحب أمر هام ولكن إذا زادت عن حدها تخلق مشكلات كثيرة، فحاول التقليل منها نظراً لإنها كانت سبباً رئيسياً فى معظم مشكلاتك مع حبيبك، فعليك الاحتواء والاستماع الجيد والتفاهم.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

لا تفرض على زملائك فى العمل طريقة معينة لأداء مهامهم، فأنت لا تحتاج منهم سوى النتيجة فقط، فاترك لهم الحرية فى اختيار الطريقة المفضلة لديه مفى العمل والإنتاج وفقاً لقدراتهم ومهاراتهم.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

النتائج السلبية للفحوصات الأخيرة التى قمت بها ليست نهاية المطاف، يمكنك زيارة الطبيب مرة أخرى وإجراء اللازم والاستمرار على العلاج الملائم لحالتك حتى تتحسن نتائج فحوصاتك بعد فترة.

 

توفعات علماء الفلك:

تتعرض اليوم لموقف قد تخسر فيه أشخاصاً كثيرون من حولك، فمع كل الأحداث والتفاصيل اترك مجالاً للعودة والتسامح، فلا تدرى ربما تلاقيهم وتحتاج لهم مرة أخرى لاحقاً.


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مصر 365

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