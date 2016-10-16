برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لن يكون اليوم أسوأ من سابقه، بدء انفراجة فى الأحداث المتوترة التى أزعجتك كثيراً فى الفترة الماضية، كل ما عليك أن تحافظ على هدوئك حتى لا تتورط فى أخطاء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

مكالمة هاتفية تسعد قلبك بشدة، وتغير تام فى حالتك المزاجية بعد أن ثبتت وجهة نظرك عن عدد من الأشخاص، أنت على الطريق الصحيح و ما وجدته من دعم معنوى من المحيطين بك هو حقيقة ما يخفوه لك.

على الصعيد الصحى..

الإفراط فى تناول العقاقير المسكنة يتسبب فى قرح فى المعدة فى كثير من الأحيان، حاول أن تقلل من المسكنات واستبدالها بمشروبات دافئة مثل الينسون والزنجبيل والقرنفل.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يجد الطريق الصحيح الذى يسير فيه وفقاً لقرارات واثقة بعدما تأكد من ظنوه، وتحسن ملحوظ فى الأحوال المالية من شأنه إحداث تغيرات فى محل إقامته، و العون القادم من الأصدقاء له مفعول هام على حياة مولود الجوزاء.