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برج الثور حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

حالتك المزاجية سيئة جداً، ومشاكل كثيرة تفتعلها هذه الفترة مع رؤسائك و زملائك بالعمل تحتاج إلى إجازة حتى تتخلص من ضغوطك النفسية و تباشر عملك بمستواك المعهود.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

مشاعر متخبطة وعلاقات عابرة سريعة تحاول أن تهرب بها من قصة حب قديمة مازالت عالقة فى ذهنك، والتواجد بشكل دائم مع الأصدقاء لن يحل الموقف وتحتاج إلى اتخاذ قرارات واضحة.

 

على الصعيد الصحى..

التبغ له آثاره السلبية على الرئتين والصدر والاستغناء عن التدخين أصبح ضرورة مُلحة بعد بداية ظهور علامات المرض عليك، وتناول أوراق الجوافة المغلية سيساعدك كثيراً فى الفترة القادمة

 

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى والصحى الأمر الذى ينعكس على أدائه فى العمل ، ويحتاج مولود الثور إلى السفر مع الأصدقاء والعودة إلى صفائه الذهنى.


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مصر 365

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