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برج الحمل حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى..

الكسل يمنعك عن تنفيذ عدد من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والبحث عن أسلوب جديد فى تنظيم وقتك حتى لا يتأثر عملك أكثر من ذلك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

الصديق الجيد أفضل من القريب الخبيث، لا تعطى الثقة الكاملة للأقارب فأنت لا تأمن كواليس المشاكل العائلية، وكن حذراً فى علاقاتك الاجتماعية هذه الفترة.

 

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن السهر الكثير يزيد من علامات الإرهاق التى بدأت فى الظهور على وجهك، وتحتاج إلى تناول كثير من الخضروات والفاكهة فى الفترة القادمة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تخبط فى علاقاته العاطفية الأسرية، ويحتاج مولود الحمل إلى إعادة ترتيب أولوياته حتى يعرف من أين يبدأ، ومفاجئات قريبة تجبره على إعادة حساباته.


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