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حظك اليوم برج الجدى الأحد 16 أكتوبر 2016

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 16 أكتوبر 2016 حظك اليوم برج الجدى الأحد 16 أكتوبر 2016

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يعتبر هذا البرج من الأبراج العقلانية التى لا يمكنها أن تأخذ أى أمور أو قرارات فى حياتها دون أن تخضها إلى العقل، لكن إذا تخلوا عن هذه الطبيعة فى ذلك الوقت قد يؤدى بهم ذلك على التورط فى مشاكل لا حصر لها.

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

تحقق أهدافاً جديدة فى عملك اليوم تكسب بها ثقة رؤساءك وكراهية زملائك فى نفس الوقت، فاحذر منهم ولا تترك لهم الفرصة لجرك لأحاديث جانبية تؤثر على عملك.

 

على الصعيد العاطفى:

أمامك اليوم فرصة جيدة لتحسين علاقتك بشريك حياتك وفتح صفحة جديدة ، وحل مشكلاتكما بهدوء دون عصبية، فلا تتردد واغتنم الفرصة إذا كنت جاداً فى الحفاظ على العلاقة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حان الوقت لزيارة طبيبك الخاص وإجراء الفحوصات الطبية التى أجلتها منذ فترة للإططمئنان على صحتك ، والإقلاع عن العادات السيئة التى تدمر الصحة كالتدخين.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

اليوم تتعرض لموقف يحتاج منك قرار حاسم، فلا تتخذه وأنت فى حالة عصبية ، حتى لا تندم مستقبلاً، استشر أقاربك وأصدقاءك قبل أى قرار، فما خاب من استشار.


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مصر 365

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