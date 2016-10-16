برج الحوت حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

النواحى المهنية لا دخل لها بالمشاكل الشخصية، الخلط بين الأشياء يعطى انطباعات سيئة عنك، أنت بحاجة إلى عزل حياتك الشخصية ومشاكلك الخاصة عن العمل حتى تحافظ على ما وصلت له.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

المكابرة فى أخطائك مع الحبيب تزيد من حده المشاكل فى العلاقة، والاعتراف بأخطائك سيساعدك على عبور هذه الفترة الصعبة فى علاقتكما، خذ خطوة إيجابية حتى لا تندم بعد ذلك.

على الصعيد الصحى ..

النوم لفترات طويلة احد أشكال هروب من الواقع، يمكنك التعامل مع مشاكلك بدون هروب فقط صفى ذهنك حتى تحافظ على تركيزك بكامل قوته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يحاول العدول عن بعض تصرفاته السلبية فى الفترة الأخيرة التى أثارت حوله الجدل ويحتاج مولود الحوت إلى الحديث مع شخص قريب تثق فيه وتحكى معه بصدق عما يدور فى رأسك حتى يساعدك فى أخذ قراراتك.