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حظك اليوم برج العقرب الأحد 16 أكتوبر 2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 16 أكتوبر 2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 16 أكتوبر 2016

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اتخاذ أى قرار يتطلب منهم الكثير من الوقت والتفكير، الخوف من المغامرة هو السبب الحقيقى وراء هذا الخوف، أما عن علاقاتهم بمن حولهم فلديهم القدرة على التواصل مع الآخرين وتفهم مشاعرهم جيداً، وهى من أجمل صفات أصحاب ، الذى نقدم لهم لمعرفة ما توقعات علماء الفلك لهم.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

عليك التخلى عن الأنانية فى العلاقة العاطفية، وتقلل من التفكير فى ذاتك فقط، فواجبك التفكير فى حقوق الطرف الأخر ومشاعره وأحاسيسه وأن يكون راضياً هو الأخر عن علاقتكما وطريقة التعامل.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

أديت أداءاً مميزاً فى عملك خلال الفترة الماضية، وتوقع أن تنال مكافأة متميزة نتيجة هذا الجهد، ويمكنك أيضاَ إذا أمكن الحصول على إجازة يومين للاسترخاء.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

نظافتك الشخصية مهمة ولها تأثير على صحتك ، فاهتم بها جيداً وواظب على استحمام يومياً وغسل اليديين قبل تناول الطعام للوقاية من الميكروبات.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تنتهى اليوم من أهم مشروع تقوم به فى عملك وسيعزز من ثقة رؤساءك بك فى العمل ويزيد من مكانتك لديهم، ولكن احذر من تقلبات زملائك ومحاولاتهم لإضرارك.


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مصر 365

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