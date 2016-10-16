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حظك اليوم برج القوس الأحد 16 أكتوبر 2016

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حظك اليوم برج القوس الأحد 16 أكتوبر 2016 حظك اليوم برج القوس الأحد 16 أكتوبر 2016

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يحب هذا البرج الطعام بشكل كبير ودائماً ما يميل إلى هذه الرغبة أكثر من أى شىء فى الحياة لذلك ربما تكون سبب فى تراجع مستواه الصحى، لذلك ينصح أن يسيطر على رغباته أكثر من ذلك حتى لا يقع فى مشاكل كبرى لا يستطيع حلها.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

اعتمادك على مساعدات زملائك فى العمل فى كل الأمور ليس جيدًا، عليك أن تقوم بالأمور بنفسك، وإلا سوف تعتاد على الحصول على المساعدة منهم على الدوام، مما يفقدك ثقة رؤساءك ومديرينك فيك وتقلل من قيمتك فى العمل.

 

على الصعيد العاطفي:

الاعتياد على عدم وجود مسئولية فى حياتك قد يكون من الأمور التى تسبب ارتباك حياتك فى الفترة المقبلة مع شريكك، فعليك تحمل المسؤلية وتقديم الواجبات والحقوق والتفكير بعقلانية والانصات الجيد لشريكك.

 

على الصعيد الصحي:

لا تتناول أدوية وصفت لغيرك، فليس كل ما يناسب غيرك يناسبك، وهذه الأدوية قد تكون غير ملائمة لحالتك وإن تشابهت الأعراض، فعليك الاستماع لنصائح طبيبك الخاص فهو أعلم بحالتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تتعرض اليوم لمشكة تحتاج منك تفكير عميق واتخاذ قرار مصيرى، لا تتراجع عن استشارة أصدقائك والمقربين منك والأخذ برأيهم إذا وجدتها فى صالحك.


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مصر 365

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