حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 أكتوبر 2016

تكشف توقعات الأبراج اليوم أن حركة الكواكب تسير فى صالح الأبراج الترابية وعلى العكس تعاكس الريح الأبراج النارية، أما أبناء الأبراج المائية فيبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة لها. وبشكل عام اليوم سيكون حافلاً بالمفاجآت للجميع، سواء كانت سارة أو غير سارة.

حظك اليوم برج الميزان 16-10-2016

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

الغيرة فى الحب أمر هام ولكن إذا زادت عن حدها تخلق مشكلات كثيرة، فحاول التقليل منها نظراً لإنها كانت سبباً رئيسياً فى معظم مشكلاتك مع حبيبك، فعليك الاحتواء والاستماع الجيد والتفاهم.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

لا تفرض على زملائك فى العمل طريقة معينة لأداء مهامهم، فأنت لا تحتاج منهم سوى النتيجة فقط، فاترك لهم الحرية فى اختيار الطريقة المفضلة لديه مفى العمل والإنتاج وفقاً لقدراتهم ومهاراتهم.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

النتائج السلبية للفحوصات الأخيرة التى قمت بها ليست نهاية المطاف، يمكنك زيارة الطبيب مرة أخرى وإجراء اللازم والاستمرار على العلاج الملائم لحالتك حتى تتحسن نتائج فحوصاتك بعد فترة.

توفعات علماء الفلك:

تتعرض اليوم لموقف قد تخسر فيه أشخاصاً كثيرون من حولك، فمع كل الأحداث والتفاصيل اترك مجالاً للعودة والتسامح، فلا تدرى ربما تلاقيهم وتحتاج لهم مرة أخرى لاحقاً.

برج الأسد حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

تعانى ضائقة مالية فى الأيام القليلة المقبلة وتحتاج إلى تحديد اى النفقات ضرورية بالنسبة لك وأيها يمكن الاستغناء عنه، هذه الضائقة قد تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد والقبول بعمل إضافى ويقودك لنجاح لم تكن تخطط له.

على الصعيد العاطفي:

لديك سحر فى إقناع الآخرين بسهولة بآرائك وجذبهم لك، ولكن هذا السحر يخيف شريك حياتك ويجعله يشعر بأن علاقتك به مهددة طوال الوقت.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لفترة طويلة تجاهلت الصوت الداخلى من جسدك بأنه يحتاج إلى الرعاية ولكن اليوم تضطر للاستجابة له بعد أن تفاقمت مشاكلك الصحية وأصبحت بحاجة ماسة إلى اهتمام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

آفاق جديدة تتفتح أمامك وموهبتك التى تعاملت معها طوال الوقت كهواية تجلب لك مشاريع عمل جديدة وتدر عليك المزيد من الربح وتشعر بالمتعة لأنك تكسب العيش مما تحب.

برج الدلو حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

تعانى من الحيرة هذه الأيام أمام اختيارات كثيرة مما يجعلك تعجز عن اتخاذ اجراءات حاسمة فى ما يخص العمل واتخاذ قرارات ولكن هذه الرؤية الضبابية ستنتهى قريبًا.

على الصعيد العاطفي:

تشعر بالاكتئاب بسبب علاقة الحب التى لا تسير كما خططت لها لكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشعور وامنح العلاقة بعض الوقت حتى ترى عمقها فأنت تحظى بشريك حياة بقلب ذهبي.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

من المهم أن تولى صحتك بعض الاهتمام فى هذه الأيام وأن تحرص على ممارسة الرياضة وخاصة تلك الرياضات التى تمنحك السلام والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الاسرة هى سر نجاحك وتقدمك وهذه الحقيقة التى تدركها بوضوح اليوم، وفى العموم ستحظى بيوم مثمر وناجح وستخرج بذكاء من كل المواقف الصعبة والعصيبة.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

مشاكلك الشخصية تشغلك فى العمل وتفقدك تركيزك وتتسبب فى وقوعك فى الكثير من الأخطاء التى يغفرها لك رؤساءك فى العمل بسبب رصيدك السابق من المجهود والعمل ولكن تذكر أن للصبر حدود ولكل شيء نهاية.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب لمناقشة القضايا العالقة بينك وبين شريك حياتك بكل شفافية ووضوح ومصارحته بالأشياء التى تزعجك فى الأيام الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما ويعمق التزامكما تجاه بعضكما البعض.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

الحفاظ على صحتك والاهتمام بها لم يعد خيارًا هذه الأيام فأنت بحاجة ماسة للراحة والاهتمام وإلا ستتدهور صحتك بشكل مفاجئ وقاسِ للغاية، خذ حذرك وانتبه لنفسك ومارس الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

من المتوقع أن تمر بتجربة جديدة اليوم لا يشترط أن تكون جيدة ولكنها بالتأكيد ستحدث تغييرا جذريًا فى مسار حياتك خلال الفترة القادمة على الأقل

برج العذراء حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك على الصعيد المهنى، ستسترد دون ترتيب أموالاً لك عند شخص كنت فقدت الأمل فى استعادتها كما تتقدم بشكل ملحوظ فى عملك وتسير خططك فى اتجاه إيجابي.

على الصعيد العاطفي:

أنت تميل لتجاهل الحب وترفض أن تسمح لأى شخص بأن يعبر لك عن إعجابه لأنك تكرس غالبية الوقت لعملك ومهنتك ولكن يجب أن تنتبه قبل فوات الأوان قبل أن ينفد صبر الشخص الذى يحبك فقد لا يتكرر ثانية.

على الصعيد الصحي:

النظام الغذائى غير الصحى الذى اتبعته فى الأيام الماضية تظهر نتائجه واضحة عليك فى مشاكل متكررة فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم مما يجعلك فى حاجة ماسة لمراقبة نظامك الغذائى وشرب المزيد من الماء من أجل التعافى بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم يملأك الشغف لفعل شيء يلفت نظر الآخرين إليك وستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة ومساعدة شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.

برج الثور حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

حالتك المزاجية سيئة جداً، ومشاكل كثيرة تفتعلها هذه الفترة مع رؤسائك و زملائك بالعمل تحتاج إلى إجازة حتى تتخلص من ضغوطك النفسية و تباشر عملك بمستواك المعهود.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

مشاعر متخبطة وعلاقات عابرة سريعة تحاول أن تهرب بها من قصة حب قديمة مازالت عالقة فى ذهنك، والتواجد بشكل دائم مع الأصدقاء لن يحل الموقف وتحتاج إلى اتخاذ قرارات واضحة.

على الصعيد الصحى..

التبغ له آثاره السلبية على الرئتين والصدر والاستغناء عن التدخين أصبح ضرورة مُلحة بعد بداية ظهور علامات المرض عليك، وتناول أوراق الجوافة المغلية سيساعدك كثيراً فى الفترة القادمة

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى والصحى الأمر الذى ينعكس على أدائه فى العمل ، ويحتاج مولود الثور إلى السفر مع الأصدقاء والعودة إلى صفائه الذهنى.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لن يكون اليوم أسوأ من سابقه، بدء انفراجة فى الأحداث المتوترة التى أزعجتك كثيراً فى الفترة الماضية، كل ما عليك أن تحافظ على هدوئك حتى لا تتورط فى أخطاء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

مكالمة هاتفية تسعد قلبك بشدة، وتغير تام فى حالتك المزاجية بعد أن ثبتت وجهة نظرك عن عدد من الأشخاص، أنت على الطريق الصحيح و ما وجدته من دعم معنوى من المحيطين بك هو حقيقة ما يخفوه لك.

على الصعيد الصحى..

الإفراط فى تناول العقاقير المسكنة يتسبب فى قرح فى المعدة فى كثير من الأحيان، حاول أن تقلل من المسكنات واستبدالها بمشروبات دافئة مثل الينسون والزنجبيل والقرنفل.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يجد الطريق الصحيح الذى يسير فيه وفقاً لقرارات واثقة بعدما تأكد من ظنوه، وتحسن ملحوظ فى الأحوال المالية من شأنه إحداث تغيرات فى محل إقامته، والعون القادم من الأصدقاء له مفعول هام على حياة مولود الجوزاء.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

الكسل يمنعك عن تنفيذ عدد من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والبحث عن أسلوب جديد فى تنظيم وقتك حتى لا يتأثر عملك أكثر من ذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

الصديق الجيد أفضل من القريب الخبيث، لا تعطى الثقة الكاملة للأقارب فأنت لا تأمن كواليس المشاكل العائلية، وكن حذراً فى علاقاتك الاجتماعية هذه الفترة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن السهر الكثير يزيد من علامات الإرهاق التى بدأت فى الظهور على وجهك، وتحتاج إلى تناول كثير من الخضراوات والفاكهة فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تخبط فى علاقاته العاطفية الأسرية، ويحتاج مولود الحمل إلى إعادة ترتيب أولوياته حتى يعرف من أين يبدأ، ومفاجئات قريبة تجبره على إعادة حساباته.

برج الحوت حظك اليوم الأحد 16/10/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

النواحى المهنية لا دخل لها بالمشاكل الشخصية، الخلط بين الأشياء يعطى انطباعات سيئة عنك، أنت بحاجة إلى عزل حياتك الشخصية ومشاكلك الخاصة عن العمل حتى تحافظ على ما وصلت له.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

المكابرة فى أخطائك مع الحبيب تزيد من حده المشاكل فى العلاقة، والاعتراف بأخطائك سيساعدك على عبور هذه الفترة الصعبة فى علاقتكما، خذ خطوة إيجابية حتى لا تندم بعد ذلك.

على الصعيد الصحى ..

النوم لفترات طويلة احد أشكال هروب من الواقع، يمكنك التعامل مع مشاكلك بدون هروب فقط صفى ذهنك حتى تحافظ على تركيزك بكامل قوته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يحاول العدول عن بعض تصرفاته السلبية فى الفترة الأخيرة التى أثارت حوله الجدل ويحتاج مولود الحوت إلى الحديث مع شخص قريب تثق فيه وتحكى معه بصدق عما يدور فى رأسك حتى يساعدك فى أخذ قراراتك.

حظك اليوم برج الجدى 16-10-2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

تحقق أهدافاً جديدة فى عملك اليوم تكسب بها ثقة رؤساءك وكراهية زملائك فى نفس الوقت، فاحذر منهم ولا تترك لهم الفرصة لجرك لأحاديث جانبية تؤثر على عملك.

على الصعيد العاطفى:

أمامك اليوم فرصة جيدة لتحسين علاقتك بشريك حياتك وفتح صفحة جديدة ، وحل مشكلاتكما بهدوء دون عصبية، فلا تتردد واغتنم الفرصة إذا كنت جاداً فى الحفاظ على العلاقة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حان الوقت لزيارة طبيبك الخاص وإجراء الفحوصات الطبية التى أجلتها منذ فترة للإططمئنان على صحتك ، والإقلاع عن العادات السيئة التى تدمر الصحة كالتدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

اليوم تتعرض لموقف يحتاج منك قرار حاسم، فلا تتخذه وأنت فى حالة عصبية ، حتى لا تندم مستقبلاً، استشر أقاربك وأصدقاءك قبل أى قرار، فما خاب من استشار.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 16-10-2016

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

عليك التخلى عن الأنانية فى العلاقة العاطفية، وتقلل من التفكير فى ذاتك فقط، فواجبك التفكير فى حقوق الطرف الأخر ومشاعره وأحاسيسه وأن يكون راضياً هو الأخر عن علاقتكما وطريقة التعامل.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

أديت أداءاً مميزاً فى عملك خلال الفترة الماضية، وتوقع أن تنال مكافأة متميزة نتيجة هذا الجهد، ويمكنك أيضاَ إذا أمكن الحصول على إجازة يومين للاسترخاء.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

نظافتك الشخصية مهمة ولها تأثير على صحتك ، فاهتم بها جيداً وواظب على استحمام يومياً وغسل اليديين قبل تناول الطعام للوقاية من الميكروبات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تنتهى اليوم من أهم مشروع تقوم به فى عملك وسيعزز من ثقة رؤساءك بك فى العمل ويزيد من مكانتك لديهم، ولكن احذر من تقلبات زملائك ومحاولاتهم لإضرارك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 16-10-2016

برج القوس على الصعيد المهني:

اعتمادك على مساعدات زملائك فى العمل فى كل الأمور ليس جيدًا، عليك أن تقوم بالأمور بنفسك، وإلا سوف تعتاد على الحصول على المساعدة منهم على الدوام، مما يفقدك ثقة رؤساءك ومديرينك فيك وتقلل من قيمتك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

الاعتياد على عدم وجود مسئولية فى حياتك قد يكون من الأمور التى تسبب ارتباك حياتك فى الفترة المقبلة مع شريكك، فعليك تحمل المسؤلية وتقديم الواجبات والحقوق والتفكير بعقلانية والانصات الجيد لشريكك.

على الصعيد الصحي:

لا تتناول أدوية وصفت لغيرك، فليس كل ما يناسب غيرك يناسبك، وهذه الأدوية قد تكون غير ملائمة لحالتك وإن تشابهت الأعراض، فعليك الاستماع لنصائح طبيبك الخاص فهو أعلم بحالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تتعرض اليوم لمشكة تحتاج منك تفكير عميق واتخاذ قرار مصيرى، لا تتراجع عن استشارة أصدقائك والمقربين منك والأخذ برأيهم إذا وجدتها فى صالحك