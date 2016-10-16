"مستثمرى العاشر": لا مخاطبات رسمية من التضامن بتأجيل انتخابات الاتحاد

أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه لا توجد اية مخاطبات رسمية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى برفض عقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المقرر عقدها يوم 4 ديسمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمرار المجلس الحالى برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس.

وأضاف سمير عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى اليوم السبت لم تتسلم إدارة اتحاد المستثمرين أى مخاطبات رسمية بتأجيل الانتخابات وأن ما يتردد حول ذلك أنه سيتم التأجيل بسبب وجود دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أحد أعضاء الاتحاد، والممثلة بالمجلس، يشوبه عدم الصحة وفيه شبه تواطؤ ضد استقرار الأوضاع فى الكيانات الاستثمارية، وأن هناك أطرافا من مصلحتها أن تظل الأوضاع على ما هى عليه وأنه لا يوجد ما يؤثر على سير الانتخابات بالاتحاد وخاصة أنه لا توجد أحكام قضائية رسمية لهذا الأمر.

جدير بالذكر أنه كان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد قرر مطلع شهر يونيو الماضى، حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا لقانون التضامن الاجتماعى، وفتح باب الترشح بداية من شهر سبتمبر على أن تجرى الانتخابات يوم 4 ديسمبر المقبل، وأغلق باب الترشح على مجلس إدارة الاتحاد يوم 24 من الشهر الماضى، وتقدم للترشح على عضوية المجلس 30 مرشحاً موزعا بين 15 عضواً بالمجلس الحالى وهم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، ونوابه محرم هلال، ومحمد المرشدى، وحسن راتب، وسطوحى مصطفى، والأعضاء وهم محمود الشندويلى وعلى حمزة ومحمد خميس شعبان وسمير عارف ووليد هلال ومحى حافظ وهشام على ومعتصم راشد ومحسن الجبالى وبهاء العادلى ومحمد هلال.