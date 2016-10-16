أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

أسعار الذهب اليوم الأحد 16/10/2016 في مصر بمحلات الصاغة

Google+ Print
أسعار الذهب اليوم الأحد 16/10/2016 في مصر بمحلات الصاغة أسعار الذهب اليوم الأحد 16/10/2016 في مصر بمحلات الصاغة

 

تشهد أسواق الذهب حالة من عدم اإستقرار المستمر في أسعاره، حيث شهدت في الأيام السابقة إرتفاعات كبيرة متتالية في أسعاره، بالتزامن مع تزايد المضاربة علي الدولار في السوق السوداء، ليتخطي الأسعار الذهب عالمياً بنسبة 11%، بالرغم من تراجعه عالمياً بنسبة 5% نتيجة إتفاع الدولار، والذي يسعي التجار إلي توفيرة لشراء خامات المعدن الأصفر وتصنيعها.

إنخفضت اليوم الذهب بطريقة ملحوظة ،حيث إنخفض بقيمة 40 جنيهاً للعيار الواحد، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار في اليوم، والذي نتج عقب الإعلان علي الوديعة في البنوك، كما أن هناك حالة من الترقب من قبل المستثمرين لبينات مبيعات التجزئة الأمريكية ، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بنهاية العام ، والتي سوف تؤدئ إلي مزيد من الإنخفاضات في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة:

ـ عيار 18 قدر قيمتة ب436,45 جنيهاً.

ـ سعر الذهب عيار 21 قدر قيمتة ب510 جنيهاً.

ـ سعر الذهب عيار 24 قدر قيمتة ب583 جنيهاً.

ـ سعر الجنيه الذهب قدر قيمتة ب 4115 جنيهاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى