أسعار الذهب اليوم الأحد 16/10/2016 في مصر بمحلات الصاغة

تشهد أسواق الذهب حالة من عدم اإستقرار المستمر في أسعاره، حيث شهدت في الأيام السابقة إرتفاعات كبيرة متتالية في أسعاره، بالتزامن مع تزايد المضاربة علي الدولار في السوق السوداء، ليتخطي الأسعار الذهب عالمياً بنسبة 11%، بالرغم من تراجعه عالمياً بنسبة 5% نتيجة إتفاع الدولار، والذي يسعي التجار إلي توفيرة لشراء خامات المعدن الأصفر وتصنيعها.

إنخفضت اليوم أسعار الذهب بطريقة ملحوظة ،حيث إنخفض بقيمة 40 جنيهاً للعيار الواحد، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار في مصر اليوم، والذي نتج عقب الإعلان علي الوديعة السعودية في البنوك، كما أن هناك حالة من الترقب من قبل المستثمرين لبينات مبيعات التجزئة الأمريكية ، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بنهاية العام ، والتي سوف تؤدئ إلي مزيد من الإنخفاضات في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة:

ـ سعر الذهب عيار 18 قدر قيمتة ب436,45 جنيهاً.

ـ سعر الذهب عيار 21 قدر قيمتة ب510 جنيهاً.

ـ سعر الذهب عيار 24 قدر قيمتة ب583 جنيهاً.

ـ سعر الجنيه الذهب قدر قيمتة ب 4115 جنيهاً.

شبكةعيونالإخبارية

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