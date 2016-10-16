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سعر الدولار اليوم الأحد 16/10/2016 في السوق السوداء و سعر لأول مرة في التاريخ

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سعر الدولار اليوم الأحد 16/10/2016 في السوق السوداء و سعر لأول مرة في التاريخ سعر الدولار اليوم الأحد 16/10/2016 في السوق السوداء و سعر لأول مرة في التاريخ

اليوم، حيث ما زال مسلسل ارتفاع العملة الخضراء مستمر، والعجيب أن الارتفاعات صارت يومية، فبعد أن كان ارتفاع العملة الأمريكية في السوق السوداء يتم بصورة طفيفة كل أسبوع، صار الدولار يصعد بصورة رهيبة يوميا، بل أحيانا يصعد أكثر من مرة في نفس اليوم، وسط تخوف شديد من انهيار مصري ضعيف، وضياع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع توقف حركة السياحة، وخروج المستثمرين من .

على جانب آخر انتهى اجتماع البنك المركزي المرتقب، وقالت مصادر أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات عامة منها سعر صرف العملة الأمريكية، ووديعة ، وأكدت المصادر أنه لا اقتراحات أو قرارات جديدة صدرت، من شأنها معالجة الموقف وحل مشكلة السوق الموازي، حيث أن اتخاذ هذه القرارات مسؤولية محافظ البنك المركزي وحده، بالتشاور مع نوابه، وليس لمجلس إدارة البنك شأن بها، مما يثير تساؤولات عديدة عن كيفية إدارة البنك المركزي بهذه الطريقة.

من جانبها أعلنت وكالة بلومبرج العالمية، أن محللين بها، قاموا بجولات على الأرض بحثا عن الدولار في السوق الموازية، وطبقا لمتوسط ما وجده المحللون في القاهرة والإسكندرية، فإن متوسط سعر العملة الأمريكية الذين وصلوا إليه كام 15.58 جنيه مقابل كل دولار، مما يعني ارتفاع سعر الصرف إلى 75% من السعر الرسمي المقرر من البنك المركزي الحكومي الذي يبلغ 8.78 جنيه.


سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 16/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 15.50 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود تأكيدات أن أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

 

 

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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