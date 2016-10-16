سلطان بن سلمان يؤكد أهمية تطوير صناعة المؤتمرات لمواكبة التحول

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الاجتماع الثاني عشر للجنة الذي عقد في مقر الهيئة في الرياض أخيراً.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي والأساسي في التنمية، لافتا إلى أن الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات ستعمل على تطوير قدرات المواطن وثقافته المهنية في صناعة الاجتماعات، حيث إنها القضية الأهم للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للاستفادة من فكرهم المميز.

وشدد سموه على أهمية الحد من الفرص الضائعة وإعداد الأكاديمية لمسارات للتدرج الوظيفي في صناعة الاجتماعات وإعداد برامج لتأهيل الراغبين في الدخول الي الصناعة وتعريفهم بالعمق الاستثماري والفرص والتحديات وسبل التعامل معها لإحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، ليتحول المواطن من عامل في إدارة وتشغيل الصناعة إلى مستثمر يستفيد من مقومات بلادنا الاقتصادية.

ونوه إلى أن صناعة الاجتماعات السعودية هو من المسارات الرئيسة في مبادرة المملكة وجهة المسلمين التي اقترحتها الهيئة واعتمدها برنامج التحول الوطني، وقال: "إن مبادرة المملكة وجهة المسلمين هي مبادرة عالمية لجميع المسلمين تهدف لتعزيز توجه المسلمين الي الكعبة المشرفة كقبلة لهم وزيادة فرص التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وتقوية الصورة الذهنية عن المملكة". وأضاف: "ستسهم صناعة الاجتماعات في المبادرة من خلال توفير مراكز للمؤتمرات والمعارض وتنظيم فعاليات أعمال رئيسية تشمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل، والدورات التدريبية في العديد من القطاعات الاقتصادية".

وأكد أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، ومراجعة خطة البرنامج والتوجهات الاستراتيجية للعامين القادمين وتحديثها لمواكبة متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني2020 وتقوية الربط مع الخدمات السياحية التي تقدمها الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية.

وأقر الاجتماع نتائج تقييم برنامج المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسع الأشهر الماضية والخطة المستقبلية لاستكمال تطبيقه واستمراره خلال 2017، واعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2017 التي يصل عددها الى 134 معرضا في مناطق المملكة، واعتماد تنفيذ توصيات ورش العمل المتخصصة في الأنظمة ذات العلاقة بالتأشيرات، الفسح الموقت للسلع والاستثمار، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار.

وقدرت اللجنة جهود الإدارة التنفيذية للبرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الربع الثالث من عام 2016، التي شملت: اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات، تطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اعتماد تأسيس المكتب السعودي للمتحدثين وتفعيله، اعتماد تعريفات مصطلحات صناعة الاجتماعات السعودية وتعميمها، اعتماد خطة مشاركة المملكة في معرض ايميكس فرانكفورت 2017، ترخيص 1114 فعالية أعمال تمت إقامتها خلال الربع الثالث من هذا العام بزيادة قدرها 6 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.